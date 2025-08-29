تأكد غياب ثلاثي وعودة إمام.. ماذا يحدث في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز؟

طرأت العديد من التطورات على حالة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن إمام عاشور عاد للتدريبات الجماعية للفريق، لكنه دون الدخول في التحامات مع زملاؤه.

وأضاف المصدر أن مروان عطية أيضًا عاد للمران وشارك في تدريبات الأمس فقط، وسيدخل مع الفريق بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه تم تأكد غياب 3 لاعبين عن المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز، وهم، ياسين مرعي ومحمد شكري وياسر إبراهيم.

واختتم المصدر أن محمد علي بن رمضان ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر، انوا من إصابات عضلية وسوف يُحسم موقفهم مساء اليوم الجمعة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن مواجهات الجولة الخامسة، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت.

