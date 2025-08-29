مباريات الأمس
تأكد غياب ثلاثي وعودة إمام.. ماذا يحدث في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز؟

04:30 م الجمعة 29 أغسطس 2025
طرأت العديد من التطورات على حالة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن إمام عاشور عاد للتدريبات الجماعية للفريق، لكنه دون الدخول في التحامات مع زملاؤه.

وأضاف المصدر أن مروان عطية أيضًا عاد للمران وشارك في تدريبات الأمس فقط، وسيدخل مع الفريق بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أنه تم تأكد غياب 3 لاعبين عن المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز، وهم، ياسين مرعي ومحمد شكري وياسر إبراهيم.

واختتم المصدر أن محمد علي بن رمضان ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر، انوا من إصابات عضلية وسوف يُحسم موقفهم مساء اليوم الجمعة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن مواجهات الجولة الخامسة، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت.

الأهلي غيابات الأهلي أخبار الأهلي إمام عاشور ياسين مرعي الأهلي وبيراميدز مروان عطية
