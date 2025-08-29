صدمة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي - خاص

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هناك 4 لاعبين مهمين تأكد غيابهم عن بيراميدز في مواجهة الأهلي.

غيابات بيراميدز ضد الأهلي

وأوضح المصدر أن غياب الثلاثي، رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود مرعي، جاء بسبب الإصابة.

وأضاف المصدر أن غياب الظهير الأيمن محمد الشيبي بسبب الإيقاف، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت.

وكان بيراميدز تعرض للخسارة من مودرن سبورت بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب السلام.

