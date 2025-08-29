مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

صدمة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي - خاص

03:56 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فتحي (2)
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فتحي (6)
  • عرض 8 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي يحضر عرض الفيلم المغربي أنا مش أنا في القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هناك 4 لاعبين مهمين تأكد غيابهم عن بيراميدز في مواجهة الأهلي.

غيابات بيراميدز ضد الأهلي

وأوضح المصدر أن غياب الثلاثي، رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود مرعي، جاء بسبب الإصابة.

وأضاف المصدر أن غياب الظهير الأيمن محمد الشيبي بسبب الإيقاف، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت.

وكان بيراميدز تعرض للخسارة من مودرن سبورت بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب السلام.

اقرأ أيضًا:

نادي إنجليزي يسعى للتعاقد مع مرموش.. والسيتي يرد

مواجهات نارية لمحمد عبد المنعم مع فريق نيس في الدوري الأوروبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز غيابات بيراميدز ضد الأهلي الأهلي أخبار الأهلي رمضان صبحي الشيبي مصطفى فتحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة