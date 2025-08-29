مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تبدأ اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، العديد من المباريات في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026/2025.
وتقام اليوم ثلاث مباريات من أبرزهم، مباراة الاتحاد السكندري أمام إنبي، ومباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش.
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
الاتحاد السكندري ضد إنبي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
