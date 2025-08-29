مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

06:19 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، العديد من المباريات في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026/2025.

وتقام اليوم ثلاث مباريات من أبرزهم، مباراة الاتحاد السكندري أمام إنبي، ومباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش.

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد إنبي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

