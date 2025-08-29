القاهرة - مصراوي

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، العديد من المباريات في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026/2025.

وتقام اليوم ثلاث مباريات من أبرزهم، مباراة الاتحاد السكندري أمام إنبي، ومباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش.

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد إنبي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2