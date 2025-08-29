مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين المصري

06:20 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، مواجهات الجولة الثانية في دوري المحترفين المصري موسم 2026/2025.

وتقام اليوم ثلاثة مباريات في دوري المحترفين من أبرزهم مباريات، الترسانة أمام مسار، وبلدية المحلة أمام طنطا.

مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم

المنصورة ضد الإنتاج الحربي - 4:30 مساء

بلدية المحلة ضد طنطا - 6:30 مساء

الترسانة ضد مسار - 8:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

