مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين المصري

القاهرة - مصراوي

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، مواجهات الجولة الثانية في دوري المحترفين المصري موسم 2026/2025.

وتقام اليوم ثلاثة مباريات في دوري المحترفين من أبرزهم مباريات، الترسانة أمام مسار، وبلدية المحلة أمام طنطا.

مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم

المنصورة ضد الإنتاج الحربي - 4:30 مساء

بلدية المحلة ضد طنطا - 6:30 مساء

الترسانة ضد مسار - 8:30 مساء