مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين المصري
القاهرة - مصراوي
تبدأ اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس، مواجهات الجولة الثانية في دوري المحترفين المصري موسم 2026/2025.
وتقام اليوم ثلاثة مباريات في دوري المحترفين من أبرزهم مباريات، الترسانة أمام مسار، وبلدية المحلة أمام طنطا.
مواعيد مباريات دوري المحترفين اليوم
المنصورة ضد الإنتاج الحربي - 4:30 مساء
بلدية المحلة ضد طنطا - 6:30 مساء
الترسانة ضد مسار - 8:30 مساء
