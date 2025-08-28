نجم الأهلي السابق: أداء زيزو غير مرضي ومستواه مع الزمالك أعلى بمراحل

كتب- محمد خيري:

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر، خلال المباريات التي لعبها حتى رفقة الأحمر.

وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "أداء زيزو غير مرضي للأهلاوية، ومستواه كان في الزمالك اعلى من الاهلي".

وأضاف: "زيزو كان شايل فريق الزمالك بالكامل، عندما كان لاعبا في الزمالك، ولكن أداءه مع الأهلي حتى هذه اللحظة عليه علامات استفهام".

وتابع: "ملامح ريبيرو الفنية ستظهر أمام بيراميدز في المباراة المقبلة من الدوري الممتاز واتوقع فوز الأهلي على بيراميدز".

وواصل: "بيكهام أعلى مدافع في النادي الأهلي حاليا ، وما زال مبكرا الحكم على مستوى ياسين مرعي، ومحمد علي بن رمضان لاعب من طراز عالمي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الماضية، أمام مضيفه غزل المحلة، على ملعب الأخير.