مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق: أداء زيزو غير مرضي ومستواه مع الزمالك أعلى بمراحل

04:31 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 9 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 9 صورة
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب
  • عرض 9 صورة
    احتفال تريزيجيه مع زيزو
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر، خلال المباريات التي لعبها حتى رفقة الأحمر.

وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "أداء زيزو غير مرضي للأهلاوية، ومستواه كان في الزمالك اعلى من الاهلي".

وأضاف: "زيزو كان شايل فريق الزمالك بالكامل، عندما كان لاعبا في الزمالك، ولكن أداءه مع الأهلي حتى هذه اللحظة عليه علامات استفهام".

وتابع: "ملامح ريبيرو الفنية ستظهر أمام بيراميدز في المباراة المقبلة من الدوري الممتاز واتوقع فوز الأهلي على بيراميدز".

وواصل: "بيكهام أعلى مدافع في النادي الأهلي حاليا ، وما زال مبكرا الحكم على مستوى ياسين مرعي، ومحمد علي بن رمضان لاعب من طراز عالمي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل السلبي بالجولة الماضية، أمام مضيفه غزل المحلة، على ملعب الأخير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي علاء إبراهيم أخبار الأهلي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة