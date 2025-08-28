مباريات الأمس
"ننتظر الإعلان الرسمي".. الغندور يكشف صدام بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

12:49 م الخميس 28 أغسطس 2025

الإعلامي خالد الغندور

background

كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر مسؤول بنادي بيراميدز، قال إن إدارة النادي تحفظت على طاقم تحكيم مباراة الأهلي، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

وأكد الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر مسؤول بنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة النادي ينتظر الإعلان الرسمي عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي في قمة الجولة الخامسة".

وأضاف المصدر: "بيراميدز لن يعلق حتى الآن على طاقم تحكيم المباراة ولكن ننتظر الإعلان الرسمي، وإذا كان الطاقم بقيادة الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس سيكون هناك تحفظ على الاختيار".

واختتم المصدر: "سنطالب اتحاد الكرة بالعدالة ولدينا تحفظ كبير على الحكم الإسباني، ولكن ننتظر الإعلان الرسمي ومن ثم اتخاذ خطواتنا، ولكن نؤكد على طلبنا بتطبيق العدالة"

خالد الغندور بيراميدز الاهلي
