"رجعنا 6 الصبح لاقيناه مستنينا".. إينو يكشف ما فعله البدري مع لاعبي الأهلي في اليابان

10:38 ص الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

كشف معتز إينو نجم الأهلي الأسبق، أن حسام البدري خصم 40 ألف من لاعيبة الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب السهر في اليابان.

وقال معتز إينو في برنامج "مان تو مان": "كنا في اليابان ومغلوبين من باتشوكا المكسيكي أربعة، وخرجنا بالليل أنا وحسين ياسر المحمدي ومحمد شوقي وسعد سمير ومحمد سمير وحسام عاشور لفينا اليابان وكنا أول مرة نروح هناك، وحسين ياسر ركبنا قطار وسهرنا لحد 6 الصبح".

وتابع معتز إينو: "وإحنا راجعين كابتن حسام البدري استقبلنا في الفندق وخصم من كل واحد 40 ألف جنيه تقريبا طلع الغرف ملقناش".

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "كنت بقعد في الأوضة مع حسام عاشور خلال فترتي، وحسام عاشور دا كارثة مش طيب خالص، دا معندوش واتس آب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي إينو معتز إينو حسام البدري كأس العالم للأندية
