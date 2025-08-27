مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

كأس كاراباو

جريمسبي تاون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

"بعد مفاجأة فيريرا".. تدخل سريع من جون إدوارد في أزمة سيف الجزيري

03:40 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (15)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (3)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (13)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (14)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (11)
  • عرض 10 صورة
    سيف الدين الجزيري (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك، لم يخطئ في تصريحاته بشأن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، مؤكدا، أن ذلك جرس إنذار لأي لاعب.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "فيريرا لم يخطئ في تصريحاته بشأن التونسي سيف الجزيري وهو جرس إنذار لأي لاعب مستهتر".

وأضاف: "هذه ليست أول أزمة لسيف الجزيري مع الزمالك، وجون إدوارد سيكون لديه اجتماع مع حازم فتوح وكيل أعمال سيف الجزيري لحسم موقف سيف الجزيري، واللاعب كثير التمرد والأزمات".

وتابع: "الزمالك كان في مرحلة شك قبل انطلاق الموسم الجديد، وكان هناك تساؤلات عديدة وحتى اللحظة الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري الممتاز، وما كان متوقع هو أن الزمالك لن يكون جيد".

واختتم تصريحاته: "الزمالك رغم ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام، وهذا منطقي، وقلة الانسجام منطقية، وصلابة فريق الزمالك شئ رائع وهذا شغل مدرب، والزمالك سينافس بقوة هذا الموسم، والظهور الجيد للزمالك لم يكن متوقعا".

وفاجئ فيريرا الجميع، بتصريحاته بعد مواجهة فاركو أمس عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري الجزيري الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فيريرا جون إدوارد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر