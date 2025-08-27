"بعد مفاجأة فيريرا".. تدخل سريع من جون إدوارد في أزمة سيف الجزيري

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك، لم يخطئ في تصريحاته بشأن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، مؤكدا، أن ذلك جرس إنذار لأي لاعب.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "فيريرا لم يخطئ في تصريحاته بشأن التونسي سيف الجزيري وهو جرس إنذار لأي لاعب مستهتر".

وأضاف: "هذه ليست أول أزمة لسيف الجزيري مع الزمالك، وجون إدوارد سيكون لديه اجتماع مع حازم فتوح وكيل أعمال سيف الجزيري لحسم موقف سيف الجزيري، واللاعب كثير التمرد والأزمات".

وتابع: "الزمالك كان في مرحلة شك قبل انطلاق الموسم الجديد، وكان هناك تساؤلات عديدة وحتى اللحظة الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري الممتاز، وما كان متوقع هو أن الزمالك لن يكون جيد".

واختتم تصريحاته: "الزمالك رغم ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام، وهذا منطقي، وقلة الانسجام منطقية، وصلابة فريق الزمالك شئ رائع وهذا شغل مدرب، والزمالك سينافس بقوة هذا الموسم، والظهور الجيد للزمالك لم يكن متوقعا".

وفاجئ فيريرا الجميع، بتصريحاته بعد مواجهة فاركو أمس عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".