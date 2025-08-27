أحمد ياسر يرحل عن صفوف التحدي الليبي

كتبت-هند عواد:

أعلن أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي، رحيله عن صفوف الفريق، بعد انتهاء تعاقده.

وكتب أحمد ياسر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتهى تعاقدي مع نادي التحدي الليبي، عشت سنتين داخل معقل الفهود في بنغازي، شوفت كل الحب والود والدعم شكرا جمهور التحدي هتوحشوني بحبكم".

وأضاف: "وشكراً أستاذ نجيب رئيس النادي شخصية قمة في الاحترام و خالص الشكر للتحداوي الأصيل، اللي وقف جنب النادي وضحى من أجل التحدي، أستاذ فرج حنيش وشكر خاص لاخويا ابن التحدي كابتن محمود الرملي و شكراً لجميع اللاعبين بحبكم وأشوفكم على خير جميعاً".

