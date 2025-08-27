مباريات الأمس
أحمد ياسر يرحل عن صفوف التحدي الليبي

01:43 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    أحمد ياسر يرحل عن التحدي الليبي
    أحمد ياسر يرحل عن التحدي الليبي (1)
    أحمد ياسر يرحل عن التحدي الليبي (5)
    أحمد ياسر يرحل عن التحدي الليبي (2)
كتبت-هند عواد:

أعلن أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي، رحيله عن صفوف الفريق، بعد انتهاء تعاقده.

وكتب أحمد ياسر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتهى تعاقدي مع نادي التحدي الليبي، عشت سنتين داخل معقل الفهود في بنغازي، شوفت كل الحب والود والدعم شكرا جمهور التحدي هتوحشوني بحبكم".

وأضاف: "وشكراً أستاذ نجيب رئيس النادي شخصية قمة في الاحترام و خالص الشكر للتحداوي الأصيل، اللي وقف جنب النادي وضحى من أجل التحدي، أستاذ فرج حنيش وشكر خاص لاخويا ابن التحدي كابتن محمود الرملي و شكراً لجميع اللاعبين بحبكم وأشوفكم على خير جميعاً".

أحمد ياسر التحدي الليبي رحيل أحمد ياسر
