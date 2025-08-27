مباريات الأمس
"ظلمنا ريبيرو".. نجم الأهلي السابق يكشف ارتكاب أسوأ خطأ في تاريخ النادي

11:55 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

ريبيرو

كتب- محمد خيري:

أكد علاء ابراهيم نجم الأهلي السابق، أن الأهلي خاض أسوأ فترة إعداد في تاريخه قبل انطلاق الموسم الجاري في تونس.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعادل في المباراة الماضية مع غزل المحلة سلبيا دون أهداف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "ريبيرو لن احكم عليه فنيا واحنا ظلمناه في كأس العالم للأندية، والفريق صنع 14 فرصة في الشوط الأول أمام غزل المحلة".

وأضاف: "قرار معسكر إقامة معسكر الفريق في تونس كان سيء، والفريق خاض أسوأ فترة إعداد في تاريخ النادي، مطلع الموسم الحالي، ولم يكن على المستوى وواجه فرق ضعيفة".

وتابع: "حتى هذه اللحظة ريبيرو مازال يكتشف لاعبي الأهلي، وعقب فترة التوقف الدولي هي الفيصل في الحكم على المدرب وأتمنى أن يظهر وجه الأهلي الحقيقي أمام بيراميدز".

وواصل: "فرص الأهلي في الفوز أكبر أمام بيراميدز وغير مقتنع بجراديشار والأهلي يحتاج إلى مهاجم أفريقي قوي".

ريبيرو الأهلي علاء ابراهيم
