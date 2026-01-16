إعلان

انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي والمسلي الصناعي بالأسواق

كتب : آية محمد

12:56 م 16/01/2026

أسعار اللحوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار اللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.18 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.91 جنيه، بتراجع 63 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.7 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.62 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.21 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.23 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.05 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.48 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.08 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.78 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.66 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.18 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.56 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.97 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 276.75 جنيه، بتراجع 1.84 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.02 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 98.33 جنيه، بتراجع 4.56 جنيه.

أسعار اللحوم الجبن الرومي أسعار السلع الأساسية

