"رغم التصدر".. تصريح صادم من خالد الغندور بخصوص مدرب الزمالك

10:39 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (4)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا في مؤتمر
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك
كتب- محمد خيري:

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأبيض، إمكانياته أقل من تدريب الزمالك.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رغم تصدر الزمالك بعد الأسبوع الرابع إلا أن المدرب أقل بكثير من قيمة الزمالك".

وأضاف الغندور: "ونفس القصة تنطبق على مدرب الأهلي اسم الأهلي وقيمته الكبيرة في أفريقيا أعلى بكثير جدا من ريبيرو".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك يانيك فيريرا خالد الغندور
