مدرب الزمالك يناشد الصحفيين بالتحدث عن طرق المدربين الدفاعية

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه كان يعلم جيدًا أن فريقه سيواجه منافس يلعب بعشرة لاعبين في منطقة دفاعه خلال مباراة فاركو اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي : "كنا نعلم كيف سنتعامل وكيف نستغل الثلث الأخير من الملعب، وفي الشوط الأول لم نتمكن من إنهاء الهجمات بشكل جيد، ولم يكن هناك عدد كافٍ من اللاعبين داخل منطقة جزاء المنافس، ولذلك لم نترجم سيطرتنا في الشوط الأول لأهداف ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وتابع:" في الشوط الثاني سجلنا هدفًا مبكرًا، وهذا أفضل سيناريو حتى لا يقوم المنافس بإضاعة الوقت، لأن هذا حدث في الشوط الأول ولم يتحدث أحد، ونحترم خطة أي مجرب سواء هجومية أو دفاعية لكن محاولة قتل المباراة يقلل من متعة كرة القدم، ورسالتي للصحفيين أن يتحدثوا عن هذا الأمر لأنها ليست الصورة التي من المفترض أن تقدمها مصر للعالم عن كرة القدم، ولدينا مسؤولية في الملعب أن تقدم أفضل ما لدينا، كما أن الحكام مطالبون بعدم ترك الفرق تقتل متعة كرة القدم بإضاعة الوقت".

واختتم: "بعدما سجلنا هدف التقدم واصلنا السيطرة وكنت سعيد جدًا، وكانت فرحتي ستزداد إذا أحرزنا أهدافًا أكثر، ونحتاج للتعامل بشكل أفضل في بعض المواقف، ولكني أرى أن الفوز مستحق في مباراة اليوم".