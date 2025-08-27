كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، صورته من مرانه مع الأخير، فيما نشر أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز صورته من مباراة مودرن سبورت التي خسرها الفريق، وكتب: "حذاري أن تمل من الصبر فلو شاء لحقق لك مرادك في طرفة عين".

ونشرت لاعبتا الأهلي للسيدات إيمان حسن وأسماء علي، صورا من مران الفريق، استعدادا للجولة الثانية من الدوري المصري.

ونشر محمود كهربا لاعب الكويت الكويتي صورته مع والدته، وكتب: "أحن أم بالدنيا أمي"، وكتب مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي، عبر "ستوري": "رب هب لي حكما والحقني بالصالحين".

وروج لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، لمتجر خاص ببيع الملابس التي تحمل صورته، فيما احتفل عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة، بعيد ميلاد ابنته.

وشارك المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، رسالة عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع أنباء توقيع عقوبة عليه لطرده في مباراة مودرن سبورت، وكتب: "دعوة فجرية، اللهم إنك تعلم ولا أعلم وترى ما لا أراه، وتستطيع ما أعجزه، دبرني من حيث لا أحتسب يا محسن التدبير".

