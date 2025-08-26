القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لاعب وسط الأهلي مروان عطية خلال الفترة الجارية بعد خضوعه لجراحة الفتق.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الجراح الذي أجرى جراحة الفتق للاعب منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المران مع أول سبتمبر بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يخضع خلال الفترة الجارية للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي إذ طلب المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو تقريرًا عن حالته إذ يريد عودته في أسرع وقت.

أرقام مروان عطية مع الأهلي موسم 24/25

مروان عطية شارك الموسم الماضي بقميص الأهلي بـ 41 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا وحصل على 7 بطاقات صفراء خلال 3507 دقيقة لعب.

