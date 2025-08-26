مباريات الأمس
إعلان

من هو لاعب الأزمة في الزمالك الذي يراهن عليه جون إدوارد؟

11:08 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
يسعى مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لإنجاز قيد الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج في ظل العجز الذي يعاني منه فريقهم في هذا المركز.

الزمالك يمتلك في مركز الظهير الأيمن بقائمته الحالية اللاعب عمر جابر فيما سبق وتم توظيف قلب الدفاع مصطفى الزناري في مركز الظهير الأيمن وكذلك قلب الدفاع المغربي صلاح مصدق.

وأشار مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا من المقرر أن يصل اليوم إلى القاهرة للانتظام بصفوف الفريق حيث يراهن عليه مسؤولو قطاع كرة القدم وعلى رأسهم المدير الرياضي جون إدوارد على أن يكون دعمًا قويًا لهذا المركز، كما سيتم قيده تحت السن فلن يأخذ مقعدًا من مقاعد الأجانب في القائمة.

ولجأ الزمالك لقيد اللاعب إلى الاتحاد الدولي (فيفا) في ظل رفض اتحاد الكرة، بحسب المصدر ذاته، قيد اللاعب كونه لاعبًا محترفًا تحت السن وليس هاويًا لذا لن يتم قيده بعد غلق باب القيد بالانتقالات الصيفية الماضية.

من هو بارون أوشينج؟

ويعد بارون أوشينج أحد المواهب الصاعدة في دولة كينيا إذ يلعب لصالح الفريق الأول بنادي سوفاباكا في بلاده الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة.

وانضم اللاعب لمنتخب كينيا للشباب إذ شارك في مباراتين ببطولة أمم أفريقيا للشباب الماضية أمام المغرب وتونس، بينما ظل على مقاعد البدلاء أمام منتخب نيجيريا.

