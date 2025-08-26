"نخاسة كروية".. رئيس الزمالك السابق يكشف سرا لأول مرة حول هروب ميدو

كتب- محمد خيري:

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق أن النادي الأبيض استفاد من هروب أحمد حسام ميدو في آخر فترة التسعينات إلى بلجيكا.

وقال درويش في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "رحيل ميدو وهروبه من نادي الزمالك إلى بلجيكا في آخر فترة التسعينات كانت بمثابة نخاسة في المجتمع الكروي".

وأضاف: "أخذت حق نادي الزمالك في قصة ميدو بشكل كامل والزمالك كان يحصل على نسبة من بيع ميدو إلى أي نادي وهذا أفاد النادي الأبيض".

وتابع: "ميدو كان كثير التنقل بين أندية كبار أوروبا وهذا كان يجلب مبالغ مالية كبيرة لنادي الزمالك".

وواصل: "في موسم 2013 قمت بتعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق الأول بالزمالك، بناء على قدراته الفنية والتدريبية الكبيرة، ولكن قصة رحيله الزمالك حصل على حقوقه كاملة فيها".