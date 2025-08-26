كتب - يوسف محمد:

وجه كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، مجموعة من الأسئلة بشأن أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكتب شعيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تساؤلات مشروعة، تحتاج إلى بيان ثالث بشأن حلم نادي الزمالك، ألم تخطر هيئة المجتمعات العمرانية النادي بالخطاب رقم 4960 بتاريخ 21/ 4/ 2024 بالموافقة على إضافة بعض الأنشطة المساعدة للمشروع (تجاري، إداري، تجاري فندقي، طبي، تعليمي)".

وأضاف: "ألم يصدر المهندس وزير الإسكان القرار الوزاري رقم 1084 بتاريخ 22/ 9 /2024، متضمنا الموافقة للنادي علي إضافة الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والطبية".

وتابع: "ألم ترسل هيئة المجتمعات العمرانية للنادي الخطاب رقم 3191 بتاريخ 11/ 9/ 2024 بالمطالبة بسداد مبلغ وقدره 800 مليون تقريبا قيمة الموافقات، التي حصل عليها النادي عن تغيير الاستخدام وغيرها".

وأكمل: "ألم يصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالجلسة رقم 200 بتاريخ 28/ 1 /2025 قرارا بالموافقة، على تقسيط قيمة العلاوات المستحقة عن تغيير الإستخدام وسداد نسبة 5٪؜ من قيمة هذه العلاوات".

وواصل: "ألم يقم النادي بسداد مبلغ وقدره أربعون مليون جنيه نسبة الـ 5٪؜ من قيمة مبلغ العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام، ألم يكن من الأولي وللمصلحة العامة إظهار هذه الحقائق".

واختتم شعيب: "ألم يذكر بالبيان الأول وقرار السحب المنعدم رقم 1107 بتاريخ 11/ 6/ 2025 أن سبب السحب هو إنتهاء مهلة التنفيذ، فهل يمكن إضافة أسباب أخرى للقرار بعد صدوره بأكثر من شهرين؟، نادي الزمالك وجمهوره العظيم، لا يستحقون ذلك".

وكان وزارة الإسكان، أعلنت في وقت سابق سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، والتي كانت مخصصة لإنشاء فرع النادي الجديد عليها.

