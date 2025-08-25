كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق فوز الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2025-2026، بعد انتصاره على زد بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

وأحرز ثنائية فريق وادي دجلة في اللقاء كلاً من إسلام عادل في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله علي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وسجل أحمد عاطف مهاجم فريق زد، هدف فريقه الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لمحمد شوقي المدير الفني لفريق زد، في بطولة الدوري المصري منذ توليه القيادة الفنية للفريق، حيث لعب 4 مباريات، حقق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في أخرى وحضر التعادل في مباراتين.

وبهذه النتيجة رفع فريق وادي دجلة رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد زد عند النقطة رقم 5 في المركز السادس بجدول الترتيب.

