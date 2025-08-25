مباريات الأمس
حامد حمدان يعلن نجاة عائلته بعد استهداف منزلهم بالقصف في غزة

09:43 م الإثنين 25 أغسطس 2025
أعلن المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت، حامد حمدان، نجاة عائلته بعد استهداف البرج السكني الذي يقيمون به في غزة خلال القصف.

وكتب حمدان عبر حسابه بمنصة انستجرام اليوم الإثنين:"حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على نجاة عائلتي وأحباب قلبي بعد استهداف البرج السكني".

وأتم لاعب بتروجت:"اللهم لا تفجعني بمكروه يصيب عائلتي ومن أحب، يا رب لا تختبر صبري فإني أخشى الفقد، فلا تحمّلني ما لا طاقة لي به.. استودعتك ربي كل ما أخشى فقدانه، فأنت خير الحافظين".

وكان اللاعب الفلسطيني قد ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اقرأ أيضًا:
"واجهنا فريقًا قوي جدًا على أرضه".. أول تعليق من ريبيرو على التعادل مع غزل المحلة

"كان لنا أكثر من هجمة".. أول تعليق من علاء عبدالعال بعد التعادل مع الأهلي

