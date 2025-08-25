كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي، خوسيه ريبرو، إنهم كانوا يستحقون الفوز على نظيرهم غزل المحلة ولكنهم أهدروا الكثير من الفرص.

وتعادل فريق الأهلي سلبيًا مع مستضيفه غزل المحلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

تعليق ريبيرو على الخسارة أمام غزل المحلة

وأشار ريبيرو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة إنهم كانوا يعلمون أن فريق غزل المحلة قوي جدًا على ملعبه ووسط جماهيره، مضيفًا:"كانت لدينا 7 فرص أمام مرمى المحلة وكنا نحاول تحقيق الفوز وكنا أكثر شراسة هجومية وتفوقنا".

ورد المدرب الإسباني ضاحكًا على مدى جاهزية إمام عاشور لمباراة بيراميدز بقوله:"إن كان جاهزًا للمشاركة فلن أعلن ذلك"، مشيدًا في الوقت ذاته بلاعب فريقه محمود حسن "تريزيجيه" والمستوى الذي ظهر به مع الفريق.

وردّ ريبيرو على مشاركة الشناوي بعد وفاة والده بقوله:"لدينا قائد شخصيته قوية قادر على تجاوز ما يمر به من صعوبات ونثق به ومستواه كان جيدًا أمام غزل المحلة".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"طريقة لعبنا تعتمد على تحقيق الفوز في كل مباراة وأمام غزل المحلة حاولنا وتفوقنا وظهرنا بصورة أفضل كثيرًا خلال الشوط الثاني واستحقينا الفوز".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالموسم بتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت ثم فاز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو قبل التعادل السلبي اليوم أمام غزل المحلة.



