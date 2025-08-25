مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

0 2
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 0
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة .. بيراميدز 0 - 2 موردن سبورت .. هدف مبكر

09:06 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (3)
  • عرض 7 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    بيراميدز ودجلة (1)
  • عرض 7 صورة
    زيكو بتيشرت بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    زيكو مع بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز ونظيره موردن سبورت عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان بيراميدز قد استهل مشواره بالموسم بتعادل أمام وادي دجلة سلبيًا قبل الفوز في الجولة الثانية بهدف نظيف على الإسماعيلي ثم تعادل في الجولة الثالثة بهدفين لمثلهما مع المصري.

وعلى الجانب الآخر استهل موردن سبورت موسمه بتعادل بهدفين لمثلهما قبل الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الاتحاد ثم الخسارة بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة على يد الزمالك.

ملخص مباراة بيراميدز ومودرن سبورت:

وتقدم فريق مودرن سبورت بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق عن طريق اللاعب غنام محمد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ضد موردن سبورت بيراميدز موردن سبورت مباراة بيراميدز اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان