متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز ونظيره موردن سبورت عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وكان بيراميدز قد استهل مشواره بالموسم بتعادل أمام وادي دجلة سلبيًا قبل الفوز في الجولة الثانية بهدف نظيف على الإسماعيلي ثم تعادل في الجولة الثالثة بهدفين لمثلهما مع المصري.

وعلى الجانب الآخر استهل موردن سبورت موسمه بتعادل بهدفين لمثلهما قبل الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الاتحاد ثم الخسارة بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة على يد الزمالك.

ملخص مباراة بيراميدز ومودرن سبورت:

وتقدم فريق مودرن سبورت بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق عن طريق اللاعب غنام محمد.