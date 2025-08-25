

أبدى المدير الفني لفريق غزل المحلة، علاء عبدالعال، رضاه بأداء لاعبيه أمام نظيرهم الأهلي وبنتيجة اللقاء.

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

تعليق علاء عبدالعال على التعادل مع الأهلي

وقال علاء عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يواجه فريقًا كبيرًا لذا التعادل أمامه بطعم الفوز، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تكوين فريقًا جديدًا لذا كان لابد أن يلعب بالطريقة التي ظهر بها أمام الأهلي.

وأتم مدرب غزل المحلة تصريحاته بقوله:"كان لابد أن ألعب بالطريقة التي ظهر بها الفريق أمام الأهلي وكان لنا خلال الشوط الثاني أكثر من هجمة ولم يكن بإمكاني فعل أكثر من ذلك أمام الأهلي وأجمل ما في المباراة كا الحضور الجماهيري للفريقين والحمدلله على خروج جماهيرنا سعيدة".

التعادل السلبي أمام الأهلي هو الرابع لفريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه علاء عبدالعال بعد خوضه 4 مباريات في الموسم الجاري من الدوري أمام: البنك الأهلي، سموحة، الجونة والأهلي.

