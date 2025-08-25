مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

0 2
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 0
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"كان لنا أكثر من هجمة".. أول تعليق من علاء عبدالعال بعد التعادل مع الأهلي

09:04 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 11 صورة
    ريبيرو
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي وغزل المحلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لفريق غزل المحلة، علاء عبدالعال، رضاه بأداء لاعبيه أمام نظيرهم الأهلي وبنتيجة اللقاء.

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

تعليق علاء عبدالعال على التعادل مع الأهلي

وقال علاء عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يواجه فريقًا كبيرًا لذا التعادل أمامه بطعم الفوز، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تكوين فريقًا جديدًا لذا كان لابد أن يلعب بالطريقة التي ظهر بها أمام الأهلي.

وأتم مدرب غزل المحلة تصريحاته بقوله:"كان لابد أن ألعب بالطريقة التي ظهر بها الفريق أمام الأهلي وكان لنا خلال الشوط الثاني أكثر من هجمة ولم يكن بإمكاني فعل أكثر من ذلك أمام الأهلي وأجمل ما في المباراة كا الحضور الجماهيري للفريقين والحمدلله على خروج جماهيرنا سعيدة".

التعادل السلبي أمام الأهلي هو الرابع لفريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه علاء عبدالعال بعد خوضه 4 مباريات في الموسم الجاري من الدوري أمام: البنك الأهلي، سموحة، الجونة والأهلي.

اقرأ أيضًا:
تعليق ساخر من غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام غزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي علاء عبدالعال غزل المحلة والأهلي ماتش الأهلي مباراة الأهلي اليوم غزل المحلة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان