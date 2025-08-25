مباريات الأمس
لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي والمحلة تجاه محمد الشناوي قبل المباراة (صورة)

06:25 م الإثنين 25 أغسطس 2025

إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة

حرص لاعبو غزل المحلة والأهلي على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراتهما عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وجاءت الدقيقة الحداد على روح والد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي يبدأ أساسيًا اللقاء.

لاعبو غزل المحلة والأهلي يقفون دقيقة حداد على روح والد محمد الشناوي

وكان نادي غزل المحلة قدم العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده عبر شاشة الاستاد.

يذكر أن والد محمد الشناوي قد تُوفيّ يوم الثلاثاء الماضي إثر حادث سيارة على طريق الواحات.

شاشة نادي غزل

