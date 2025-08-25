إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة

حرص لاعبو غزل المحلة والأهلي على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراتهما عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وجاءت الدقيقة الحداد على روح والد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي يبدأ أساسيًا اللقاء.

وكان نادي غزل المحلة قدم العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده عبر شاشة الاستاد.

يذكر أن والد محمد الشناوي قد تُوفيّ يوم الثلاثاء الماضي إثر حادث سيارة على طريق الواحات.

اقرأ أيضًا:

هل يرحل طارق مصطفى عن البنك الأهلي؟.. مصدر يرد

غزل المحلة يعلن الحصول على حُكم ضد الأهلي بسبب إمام عاشور