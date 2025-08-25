الغندور يعلق على مشاركة الشناوي أساسيا بعد وفاة والده

علق الإعلامي خالد الغندور على مشاركة محمد الشناوي أساسيا مع الأهلي في مواجهة غزل المحلة، بعد وفاة والده بأيام قليلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "وجود محمد الشناوي اساسي مع الأهلي بعد وفاة والده في حادث أليم يدل على قوة الشخصية وتحمل المسئولية".

واختتم الإعلامي: "يستحق يكون كابتن لنادي كبير وعريق مثل النادي الأهلي، الله يرحم والده ويغفر له".

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - بن شرقي.

خط الهجوم: زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.