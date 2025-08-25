مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

الغندور يعلق على مشاركة الشناوي أساسيا بعد وفاة والده

05:04 م الإثنين 25 أغسطس 2025

محمد الشناوي في مران الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على مشاركة محمد الشناوي أساسيا مع الأهلي في مواجهة غزل المحلة، بعد وفاة والده بأيام قليلة.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "وجود محمد الشناوي اساسي مع الأهلي بعد وفاة والده في حادث أليم يدل على قوة الشخصية وتحمل المسئولية".

واختتم الإعلامي: "يستحق يكون كابتن لنادي كبير وعريق مثل النادي الأهلي، الله يرحم والده ويغفر له".

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - بن شرقي.

خط الهجوم: زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.

الشناوي تشكيل الأهلي خالد الغندور الأهلي الأهلي وغزل المحلة محمد الشناوي
