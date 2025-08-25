غزل المحلة يعلن الحصول على حُكم ضد الأهلي بسبب إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، أن النادي حصل على حكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقضي بأحقيته في مبلغ مالي نظير حقوق رعاية اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، وذلك بعد انتقالاته بين الأندية المختلفة خلال مسيرته الكروية.

وأوضح خليل في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور، أن “فيفا” حكم لثلاثة أندية مصرية بمبلغ إجمالي قدره 120 ألف دولار، منها 96 ألف دولار لصالح غزل المحلة، بينما حصل كل من نادي الزمالك وحرس الحدود على 24 ألف دولار المبلغ المتبقي.

وأضاف رئيس غزل المحلة أن النادي لم يتدخل في هذا القرار، وإنما جاء بناءً على لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بحقوق الرعاية والتكوين، مشدداً على أن "فيفا" هو من حدد نصيب كل نادٍ، وغزل المحلة كان الأوفر حظاً بحكم أن اللاعب نشأ وتدرج في صفوفه لسنوات طويلة، وهو ما يمنحه الأحقية في النسبة الأكبر من المبلغ”.

كما نفى خليل وجود أي خلافات مع النادي الأهلي بسبب هذه القضية، مؤكداً أن العلاقة مع القلعة الحمراء قوية ومبنية على الاحترام المتبادل والتقدير الكبير، مضيفاً: "ليس لدينا أي أزمة مع الأهلي، هم نادٍ كبير وعلاقتنا بهم جيدة للغاية، والأمر كله يعود للفيفا الذي طبق اللوائح الدولية بخصوص حقوق الأندية".

وأشار رئيس غزل المحلة إلى أن حصول النادي على هذه المستحقات المالية يمثل دعماً مهماً في ظل الظروف الحالية، موضحاً أن الإدارة تسعى دائماً للحفاظ على حقوقها المشروعة سواء في قضايا اللاعبين أو في الملفات الإدارية الأخرى.