مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

غزل المحلة يعلن الحصول على حُكم ضد الأهلي بسبب إمام عاشور

01:31 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (5) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، أن النادي حصل على حكم رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقضي بأحقيته في مبلغ مالي نظير حقوق رعاية اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي الحالي، وذلك بعد انتقالاته بين الأندية المختلفة خلال مسيرته الكروية.

وأوضح خليل في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور، أن “فيفا” حكم لثلاثة أندية مصرية بمبلغ إجمالي قدره 120 ألف دولار، منها 96 ألف دولار لصالح غزل المحلة، بينما حصل كل من نادي الزمالك وحرس الحدود على 24 ألف دولار المبلغ المتبقي.

وأضاف رئيس غزل المحلة أن النادي لم يتدخل في هذا القرار، وإنما جاء بناءً على لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بحقوق الرعاية والتكوين، مشدداً على أن "فيفا" هو من حدد نصيب كل نادٍ، وغزل المحلة كان الأوفر حظاً بحكم أن اللاعب نشأ وتدرج في صفوفه لسنوات طويلة، وهو ما يمنحه الأحقية في النسبة الأكبر من المبلغ”.

كما نفى خليل وجود أي خلافات مع النادي الأهلي بسبب هذه القضية، مؤكداً أن العلاقة مع القلعة الحمراء قوية ومبنية على الاحترام المتبادل والتقدير الكبير، مضيفاً: "ليس لدينا أي أزمة مع الأهلي، هم نادٍ كبير وعلاقتنا بهم جيدة للغاية، والأمر كله يعود للفيفا الذي طبق اللوائح الدولية بخصوص حقوق الأندية".

وأشار رئيس غزل المحلة إلى أن حصول النادي على هذه المستحقات المالية يمثل دعماً مهماً في ظل الظروف الحالية، موضحاً أن الإدارة تسعى دائماً للحفاظ على حقوقها المشروعة سواء في قضايا اللاعبين أو في الملفات الإدارية الأخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي الأهلي غزل المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟