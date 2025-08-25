مباريات الأمس
إعلان

فيريرا يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك لمواجهة فاركو

12:36 م الإثنين 25 أغسطس 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا اليوم، في أحد الفنادق، للمبيت هناك من أجل زيادة التركيز، قبل المباراة الهامة أمام فاركو غدا.

وسوف يضع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو خلال المران الأخير، من خلال مشاهدة أخر مباراة للمنافس.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

