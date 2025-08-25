"خطة لتطفيشه؟".. تفاصيل غضب الجزيري من فيريرا

غاب التونسي سيف الجزيري عن مباراة كاس الزمالك الماضيتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بقرار فني من البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وشارك الجزيري في أولًمباراة أمام سيراميكا كليوباترا لبضع دقائق ولم يقدم المستوى المطلوب.

وتحدث البعض عن خروج اللاعب من حسابات فيريرا خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماده على الثنائي ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ.

ووفقا لمصدر أكد أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، عقد جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري، على هامش تدريبات الفريق الأخيرة، من أجل منحه دفعة معنوية ودعمه في الفترة المقبلة.

وخلال الجلسة، أكد فيريرا للاعب أنه ما زال ضمن حساباته الفنية بشكل طبيعي، وأن ما يثار عن خروجه من الصورة غير صحيح، مشددًا على أنه ينتظر منه الأفضل لقيادة هجوم الزمالك.

وطالب المدرب البلجيكي الجزيري بضرورة الاجتهاد بشكل أكبر في التدريبات، والعمل على استعادة مستواه المعهود، مؤكدًا أن الفرصة ستأتي له من جديد وسيحصل عليها حال التزامه وجديته.

وتأتي جلسة فيريرا مع الجزيري في إطار حرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، وتجهيزهم فنيًا ونفسيًا قبل المباريات المقبلة للفريق.