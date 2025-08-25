مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"خطة لتطفيشه؟".. تفاصيل غضب الجزيري من فيريرا

06:49 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (3)
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (15)
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (14)
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (10)
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (11)
  • عرض 9 صورة
    سيف الدين الجزيري (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غاب التونسي سيف الجزيري عن مباراة كاس الزمالك الماضيتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بقرار فني من البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وشارك الجزيري في أولًمباراة أمام سيراميكا كليوباترا لبضع دقائق ولم يقدم المستوى المطلوب.

وتحدث البعض عن خروج اللاعب من حسابات فيريرا خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماده على الثنائي ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ.

ووفقا لمصدر أكد أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، عقد جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري، على هامش تدريبات الفريق الأخيرة، من أجل منحه دفعة معنوية ودعمه في الفترة المقبلة.

وخلال الجلسة، أكد فيريرا للاعب أنه ما زال ضمن حساباته الفنية بشكل طبيعي، وأن ما يثار عن خروجه من الصورة غير صحيح، مشددًا على أنه ينتظر منه الأفضل لقيادة هجوم الزمالك.

وطالب المدرب البلجيكي الجزيري بضرورة الاجتهاد بشكل أكبر في التدريبات، والعمل على استعادة مستواه المعهود، مؤكدًا أن الفرصة ستأتي له من جديد وسيحصل عليها حال التزامه وجديته.

وتأتي جلسة فيريرا مع الجزيري في إطار حرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، وتجهيزهم فنيًا ونفسيًا قبل المباريات المقبلة للفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الدين الجزيري نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - تعرض وزير الكهرباء لحادث مروري خلال توجهه للعلمين