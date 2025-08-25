الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام فاركو الدوري، المقرر إقامتها غدا، على ستاد "السلام.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو غدا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناصف، يعاونه شريف عبد الله مساعد أول وهشام ربيع مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

حكم ساحة: محمود ناصف

حكم مساعد أول: شريف عبد الله

حكم مساعد ثانٍ: هشام ربيع

حكم رابع: محمد عبد العزيز

حكم تقنية الفيديو: محمود الدسوقي

حكم فيديو مساعد: وليد ناجي

ويذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي فريق فاركو بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:

بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج على الهواء وتعتذر (فيديو)



ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص