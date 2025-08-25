مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة بالدوري

01:08 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في واحدة من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، هو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق المحلة في المركز ال 16 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق لا يزال في حيرة بشأن التشكيل الأساسي للفريق، الذي سيبدأ به المباراة، بشكل خاص مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج على الهواء وتعتذر (فيديو)

ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

