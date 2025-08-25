كتب - يوسف محمد:

حرصت قناة النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير المارد الأحمر وجماهير غزل المحلة، قبل المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ونشرت قناة "الأهلي" فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل المختلفة، ظهر خلاله إمام عاشور لاعب الأهلي وهو داخل ملعب التتش، ثم ينادي أحد الأطفال من جماهير غزل المحلة وينزل إلى أرض الملعب ويبادله التحية.

واستعرض الفيديو الذي تم نشره على الحسابات الرسمية لقناة الأهلي، العديد من المعالم الخاصة بمدينة المحلة، وعلقت: "من الأهلي للمحلة الكرة لعبة، والمحبة اللي بينا هي اللي هتعيش"، في إشارة إلى نبذ التعصب بين الجماهير.

ويذكر أن إمام عاشور نجم النادي الأهلي، كان قد بدأ مشواره في صفوف قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي، ليبدأ رحلته في كرة القدم.

