يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق في كفر الشيخ، استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا بالدوري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عمل خلال الساعات الماضية على إيجاد طريقة لفك التكتل الذي متوقع أن يبدأ غزل المحلة مباراة الغد.

وحرص ريبيرو على عقد محاضرتين اليوم مع لاعبي الفريق قبل مباراة المحلة، الأولي في ملعب مختار التتش والثانية بفندق الإقامة، قام خلالهما شرح طريقة لعب المنافس، أكد خلال محاضرته أن نتائج المنافس واضحة، وهو عدم إحرازه أي هدف، لكنه يتمتع بصلابة دفاعية، فلم يتلقى أي هدف في المباريات الثلاث التي لعبها.

وطالب ريبيرو أيضًا لاعبيه خلال المحاضرتين الذي عقدهما مع اللاعبين، أنه يجب فتح الملعب من الجانبين، التركيز على اللعب السريع والاعتماد على مهارات بعض لاعبيه، لإيجاد حلول فعالة في مباراة الفريق أمام المحلة غدا.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره غزل المحلة غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

