الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

بعد نقلها.. تذكرتي تعلن فتح باب تذاكر مباراة الزمالك وفاكو بالدوري

01:58 م الأحد 24 أغسطس 2025

نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:
أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز التذاكر، لمباراة الفريق الأول لنادي الزمالك أمام نظيره فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب التذاكر للمباراة، حيث تم تحديد أسعار درجة المقصورة: 300 جنيه، والدرجة الأولى: 200 جنيه، والدرجة الثالثة: 75 جنيه.

مباراة الزمالك وفاكو الدوري المصري نادي الزمالك
