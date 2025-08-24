كتب- محمد خيري:

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، حقيقة اعتزاله كرة القدم، وتوليه منصب جديد في النادي السماوي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بكل احترام لكل الآراء، أنا حاليًا تركيزي الكامل على شغلي في الملعب كلاعب محترف فقط".

وأضاف: "لاعب بيحترم تاريخه ومكان عمله ومش بتحضر لأي مناصب خارجية .. كل مرحلة في حياة لاعب الكرة ليها ظروفها.. ودي بيحددها كل لاعب حسب رؤيته، وعقليته، وتقييمه لنفسه".

واختتم تصريحاته: "دلوقتي أنا مكمل في مشواري باحترام لتاريخي.. والأهم إني بستمتع بالكورة وبالتقدير في المكان اللي أنا فيه.. ولما يجي الوقت المناسب لأي قرار هشاركه بكل شفافية".