"كل مرحلة وليها ظروفها".. رد ناري من إكرامي حول اعتزاله وتوليه منصب في بيراميدز

12:45 م الأحد 24 أغسطس 2025

شريف إكرامي

كتب- محمد خيري:

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز، حقيقة اعتزاله كرة القدم، وتوليه منصب جديد في النادي السماوي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بكل احترام لكل الآراء، أنا حاليًا تركيزي الكامل على شغلي في الملعب كلاعب محترف فقط".

وأضاف: "لاعب بيحترم تاريخه ومكان عمله ومش بتحضر لأي مناصب خارجية .. كل مرحلة في حياة لاعب الكرة ليها ظروفها.. ودي بيحددها كل لاعب حسب رؤيته، وعقليته، وتقييمه لنفسه".

واختتم تصريحاته: "دلوقتي أنا مكمل في مشواري باحترام لتاريخي.. والأهم إني بستمتع بالكورة وبالتقدير في المكان اللي أنا فيه.. ولما يجي الوقت المناسب لأي قرار هشاركه بكل شفافية".

شريف إكرامي بيراميدز اعتزال شريف إكرامي نادي بيراميدز
