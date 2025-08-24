موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة يوم غد الأثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد "المحلة".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1

وكان الأهلي قد بدأ مشواره بالتعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لمثلهما ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف، فيما تعادل غزل المحلة سلبيًا مع البنك الأهلي وسموحة والجونة.