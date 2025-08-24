مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

11:36 ص الأحد 24 أغسطس 2025

الأهلي

background

كتب - محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة يوم غد الأثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد "المحلة".

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1

وكان الأهلي قد بدأ مشواره بالتعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لمثلهما ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف، فيما تعادل غزل المحلة سلبيًا مع البنك الأهلي وسموحة والجونة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي غزل المحلة مباراة الأهلي وغزل المحلة الدوري المصري الممتاز
