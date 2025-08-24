نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية: لابد من رحيل مجلس لبيب فورًا

كتب- مصراوي:

طالب تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك، بضرورة رحيل مجلس حسين لبيب عن الزمالك، والمجلس الحالي لن يستطيع حل الأزمة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "المجلس الحالي مؤخرا استعان برموز الزمالك وبعض لاعبي الكرة القدامي بعد الأزمة الخاصة بأرض أكتوبر، بينما كان يتم الهجوم عليهم قبلها بأيام بسبب الانتقادات التي وجهت لـ جون إدوارد".

وأضاف: "تم توجيه الدعوة لى، ولكن رفضت الذهاب لدعم مجلس الإدارة الحالي، بعدما "خلصوا" على النادي، ما يحدث (هزار)، وما علاقة نجوم الكرة القدامي بأزمة كبيرة مثل سحب أرض أكتوبر".

وأكمل: "البعض يشكك في زمالكاويتي لمجرد أنني غاضب من سحب أرض أكتوبر ووجهت اللوم لمجلس الإدارة".

وتابع: "لا أعتب على زملائي السابقين في نادي الزمالك، لأنني امتلك كافة المعلومات والكواليس الخاصة بعدد من الأزمات.. وما يتردد عن وجود يد للنادي الأهلي "شماعة"".

وواصل: "لدي ثقة في مسئولي الدولة، بأنهم سيفعلون الصالح من أجل نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره، ولا يجب أن يتم احراج أصحاب القرار وأن تكون لغة الحوار جيدة".

وأتم: "هناك رموز كثيرة في نادي الزمالك قادرين على إدارة نادي الزمالك مثل المهندس خالد عبدالعزيز والدكتور سيد مشعل، والمستشار مرتضى، والمستشار أحمد جلال إبراهيم وغيرهم وكلهم قادرين على إدارة نادي الزمالك.. وأقول لجمهور النادي الله يكون في عونكم".