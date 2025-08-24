مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"ضربة المرمى لها تاكتيك".. شيكابالا يكشف عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته في الزمالك

07:57 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    خوان أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    جلسة بين أوسوريو ولاعبي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لقاهرة - مصراوي

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، عن أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هو الأفضل من وجهة نظره.

وقال شيكابالا، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر: "أفضل مدرب تدربت معه في الزمالك هو أوسوريو، لأنه كان مختلفا تمامًا في التدريبات، ويهتم بأدق التفاصيل التي لم يقترب منها أي مدرب سابق، من وجهة نظري، هو أفضل مدرب جاء إلى مصر."

وأضاف: "كل اللاعبين الذين تدربوا معه سيقولون نفس الكلام، لأنه يقوم بكل شيء في التدريب بنفسه، ويملك كما هائلا من التفاصيل التي يركز عليها بشكل دقيق، ولو كان أوسوريو موجودًا مع فريق الزمالك الحالي، لكانت الأمور مختلفة تماما."

واختتم شيكابالا قائلًا:"حتى ضربة المرمى لديه لها تكتيك خاص، ويهتم بتفاصيل لا يقترب منها أي مدرب درب الزمالك من قبل، ولذلك أعتبره مدرب كبير جدا"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أوسوريو شيكابالا الزمالك أفضل مدير فني في الزمالك الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان