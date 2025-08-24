لقاهرة - مصراوي

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، عن أفضل مدرب عمل معه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هو الأفضل من وجهة نظره.

وقال شيكابالا، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر: "أفضل مدرب تدربت معه في الزمالك هو أوسوريو، لأنه كان مختلفا تمامًا في التدريبات، ويهتم بأدق التفاصيل التي لم يقترب منها أي مدرب سابق، من وجهة نظري، هو أفضل مدرب جاء إلى مصر."

وأضاف: "كل اللاعبين الذين تدربوا معه سيقولون نفس الكلام، لأنه يقوم بكل شيء في التدريب بنفسه، ويملك كما هائلا من التفاصيل التي يركز عليها بشكل دقيق، ولو كان أوسوريو موجودًا مع فريق الزمالك الحالي، لكانت الأمور مختلفة تماما."

واختتم شيكابالا قائلًا:"حتى ضربة المرمى لديه لها تكتيك خاص، ويهتم بتفاصيل لا يقترب منها أي مدرب درب الزمالك من قبل، ولذلك أعتبره مدرب كبير جدا"