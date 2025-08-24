صرح شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر، بأن صفقة انتقال الحارس المهدي سليمان إلى الزمالك كانت "صح وغلط" في الوقت ذاته.

وقال شيكابالا: "انتقال المهدي سليمان إلى الزمالك خطوة صحيحة وخاطئة في نفس الوقت، فهي صحيحة لأن المهدي حارس صاحب خبرة وكفاءة، لكنها خاطئة لأن الفريق يمتلك بالفعل حارسين مميزين، بالإضافة إلى حارس شاب."

وأضاف: "لو الزمالك كان يرغب في التعاقد مع حارس مرمى كبير، فالمهدي سليمان بالفعل حارس مميز وصاحب خبرة، لكن في هذه الحالة كان يجب الاستغناء عن أحد الحارسين الكبيرين في الفريق، إما محمد صبحي أو محمد عواد، لأن وجود ثلاثة حراس كبار في فريق واحد أمر مش صحيح."

وتابع: "محمد عواد سيبقى في انتظار فرصته لأنه الحارس الثاني حاليا، والمهدي سليمان سيكون الحارس الثالث، بينما سيستمر محمد صبحي كحارس أساسي طالما يقدم أداءً جيدًا."

واختتم شيكابالا قائلًا: "الكل يعرف هذا الترتيب، ولن تكون هناك مشاكل بين الحراس، والمدير الفني هو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار الحارس الأساسي، وطالما يحقق الفريق نتائج إيجابية تحت قيادته، فله كامل الحرية في اختياراته."