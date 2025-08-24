مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"مشاكل"..شيكابالا يكشف مفاجأة بخصوص حراس مرمى الزمالك

07:54 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد عواد حارس الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 12 صورة
    محمد عواد حارس الزمالك
  • عرض 12 صورة
    زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 12 صورة
    ستوري محمد صبحي
  • عرض 12 صورة
    محمد-صبحي
  • عرض 12 صورة
    محمد صبحي
  • عرض 12 صورة
    المهدي سليمان حارس مرمى سموحة
  • عرض 12 صورة
    المهدي سليمان
  • عرض 12 صورة
    ديلي ميل: لماذا ارتدى مهدي سليمان قميص ليفربول؟
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

صرح شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر، بأن صفقة انتقال الحارس المهدي سليمان إلى الزمالك كانت "صح وغلط" في الوقت ذاته.

وقال شيكابالا: "انتقال المهدي سليمان إلى الزمالك خطوة صحيحة وخاطئة في نفس الوقت، فهي صحيحة لأن المهدي حارس صاحب خبرة وكفاءة، لكنها خاطئة لأن الفريق يمتلك بالفعل حارسين مميزين، بالإضافة إلى حارس شاب."

وأضاف: "لو الزمالك كان يرغب في التعاقد مع حارس مرمى كبير، فالمهدي سليمان بالفعل حارس مميز وصاحب خبرة، لكن في هذه الحالة كان يجب الاستغناء عن أحد الحارسين الكبيرين في الفريق، إما محمد صبحي أو محمد عواد، لأن وجود ثلاثة حراس كبار في فريق واحد أمر مش صحيح."

وتابع: "محمد عواد سيبقى في انتظار فرصته لأنه الحارس الثاني حاليا، والمهدي سليمان سيكون الحارس الثالث، بينما سيستمر محمد صبحي كحارس أساسي طالما يقدم أداءً جيدًا."

واختتم شيكابالا قائلًا: "الكل يعرف هذا الترتيب، ولن تكون هناك مشاكل بين الحراس، والمدير الفني هو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار الحارس الأساسي، وطالما يحقق الفريق نتائج إيجابية تحت قيادته، فله كامل الحرية في اختياراته."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا الزمالك محمد عواد محمد صبحي المهدي سليمان الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان