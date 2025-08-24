كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المحلة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي أمين عمر، يعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان.

ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر

وتعد هذه المباراة رقم 28 التي يديرها عمر للنادي الأهلي، حيث سبق وأدار للفريق 27 مباراة من قبل في مختلف البطولات.

ويعد أمين عمر فأل حسن على الأحمر، حيث تمكن خلال 27 مباراة سابقة أدارها أمين عمر، من تحقيق الفوز في 17 مباراة، حضر التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات.

وأشهر عمر خلال المباريات التي أدارها للنادي الأهلي، 35 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى إشهار الحكم بطاقتين حمراوتين، بينهم كارت أحمر مباشر.

واحتسب صاحب الـ39 عاما، 8 ضربات جزاء في اللقاءات التي أدارها للأهلي مع مختلف الفرق، خلال المباريات المختلفة التي أدارها للمارد الأحمر.

وآخر مباراة أدارها أمين عمر للنادي الأهلي، كانت مباراة حرس الحدود في الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

شيكابالا يتحدث عن صفقات الزمالك الجديدة.. واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة



