لافيينا يستهل مشواره بالفوز على مسار في دوري المحترفين

11:10 م السبت 23 أغسطس 2025
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (8)
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (7)
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (6)
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (1)
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (4)
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (5)
    لافيينا ومسار في دوري المحترفين (3)
تصوير - محمد عبد السلام

حقق نادي لافيينا الفوز على نظيره مسار بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وسجل أهداف فريق لافيينا كلا من: يحيى ياسر، تشي بوندي، وعادل نور.

بينما سجل هدفي فريق مسار كلا من: أحمد شعبان، وبيليا.

وبهذا الفوز، حصد لافيينا أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بينما خسر فريق مسار أول ثلاثة نقاط له في دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلاقي فريق لافيينا نظيره القناة في المباراة المقبلة، بينما يواجه فريق مسار منافسه الترسانة في اللقاء المقبل.

لافيينا ومسار لافيينا مسار دوري المحترفين
