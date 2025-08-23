الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لاستدعاء 5 لاعبين
تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق النادي مواليد 2009، للانضمام لمعسكر منتخب مصر لنفس المواليد.
وجاءت الأسماء كالتالي:
- مالك عمرو عبد الحق "حارس مرمى"
- محمد صبري "مدافع
- طارق هشام "ظهير أيسر"
- أحمد صفوت "صانع ألعاب"
- أدهم محمد حسيب "مهاجم"
ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين في معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس، وحتى 7 سبتمبر المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.
