واصل فريق الأهلي صباح اليوم السبت تدريباته في ملعب التتش تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو تجهيزًا لمواجهة نظيره غزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.



وعقد خوسيه ريبييرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المران للحديث في الأمور الفنية الخاصة بمباراة المحلة ثم خاض الفريق فقرات متنوعة خلال المران داخل التتش، وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة المقبلة.



وواصل مروان عطية لاعب الفريق الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لبطولة الدوري، فيما تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وارتفع رصيده إلى ٤ نقاط.

