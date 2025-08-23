ماذا قدم إبراهيم عادل في الظهور الأول له أساسيًا مع الجزيرة الإماراتي؟

شارك المحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي إبراهيم عادل مساء أمس الجمعة لأول مرة كأساسي بتشكيل الفريق خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الشارقة.

الوافد على فريق الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي بيراميدز شارك لمدة 80 دقيقة بالمباراة التي انتهت لصالحهم بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي قبل أن يتم استبداله بزميله ياسر زاهلي.

ولم يصنع أو يسجل إبراهيم عادل خلال المباراة ولكنه أرسل كرة مفتاحية واحدة ولكن لم يستغلها الفريق كما حقق نسبة دقة في التمريرات بلغت 100% بواقع 12 تمريرة صحيحة لزملائه.



وأرسل صاحب الـ24 عاماً كرتين عرضيتين ولكن خاطئتين ولم يرسل أي كرة طولية، فيما سدد كرتين على المرمى وآخرتين خارج المرمى.

وفاز لاعب المنتخب الوطني بـ 4 التحامات أرضية في المباراة من أصل 8 وخسر الاتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه فيما لم ينجح في محاولة المراوغة الوحيدة التي حاول القيام بها وفقط الكرة 7 مرات.

وكان إبراهيم عادل قد استهل مشواره مع نادي الجزيرة بالمشاركة كبديل في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإماراتي أمام خورفكان والتي انتهت بخسارتهم بثلاثية مقابل هدفين.

ويستعد نادي الجزيرة لمواجهة نظيره النصر في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإماراتي عصر يوم 13 سبتمبر المقبل.