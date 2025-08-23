شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نعى عمر جابر والد حارس مرمى الأهلي برسالة جاءت: خالص العزاء في وفاة والد محمد الشناوي ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما هنأ قائد الزمالك السابق محمود عبدالرزاق "شيكابالا" الفنانة هنادي مهنا بمناسبة نجاح مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

ونشر لاعب الزمالك السابق طارق حامد ومدير الكرة السابق للنادي أمير مرتضى منصور جانبًا من استمتاعهما بالإجازة الصيفية بأحد المناطق الساحلية.

وشارك محمد صلاح متابعيه جانب من التدريبات البدنية له في صالة الحديد، بجانب مشاركته صورًا له بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2025، فيما شارك المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا الهدف الثاني لفريقه في مرمى موردن سبورت الذي سجله شيكوبانزا.

