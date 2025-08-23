مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت

12:43 ص السبت 23 أغسطس 2025

مواعيد مباريات اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وتقام اليوم ست مبارياتضمن الجولة الأولى، أبرزها مواجهة أسوان أمام بلدية المحلة، والداخلية أمام ديروط.

موعد مباريات دوري المحترفين اليوم

أسوان ضد بلدية المحلة - 4:30 مساء

القناة ضد المصرية للاتصالات - 4:30 مساء

ابوقير للاسمدة ضد المنصورة - 4:30 مساء

الداخلية ضد ديروط - 4:30 مساء

طنطا ضد بترول أسيوط - 6:30 مساء

مسار ضد لافيينا - 8:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد المباريات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة