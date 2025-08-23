مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت

مواعيد مباريات اليوم

القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وتقام اليوم ست مبارياتضمن الجولة الأولى، أبرزها مواجهة أسوان أمام بلدية المحلة، والداخلية أمام ديروط.

موعد مباريات دوري المحترفين اليوم

أسوان ضد بلدية المحلة - 4:30 مساء

القناة ضد المصرية للاتصالات - 4:30 مساء

ابوقير للاسمدة ضد المنصورة - 4:30 مساء

الداخلية ضد ديروط - 4:30 مساء

طنطا ضد بترول أسيوط - 6:30 مساء

مسار ضد لافيينا - 8:30 مساء