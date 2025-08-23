مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.
وتقام اليوم ست مبارياتضمن الجولة الأولى، أبرزها مواجهة أسوان أمام بلدية المحلة، والداخلية أمام ديروط.
موعد مباريات دوري المحترفين اليوم
أسوان ضد بلدية المحلة - 4:30 مساء
القناة ضد المصرية للاتصالات - 4:30 مساء
ابوقير للاسمدة ضد المنصورة - 4:30 مساء
الداخلية ضد ديروط - 4:30 مساء
طنطا ضد بترول أسيوط - 6:30 مساء
مسار ضد لافيينا - 8:30 مساء
