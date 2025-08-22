

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من دوري Nile طبقاً للموافقات؛ نظرا لتعديل الاتحاد الإفريقي مواعيد مباراتي نادي بيراميدز في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضمت التعديلات مباريات طرفها الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الجمعة.

وجاءت التعديلات كالتالي:

إقامة مباراة الزمالك وفاركو في نفس موعدها على استاد السلام بدلاً من ستاد هيئة قناة السويس.

إقامة مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية يوم 30 أغسطس على استاد الجيش ببرج العرب بدلاً من إقامتها على استاد السويس الجديد يوم 31 أغسطس.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز يوم 3 ديسمبر بدلاً من يوم 1 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي في نفس موعدها على استاد الكلية الحربية، وذلك بدلاً من إقامتها على استاد السويس الجديد.

إقامة مباراة بتروجيت وبيراميدز يوم 6 ديسمبر المقبل بدلاً من إقامتها يوم 5 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في نفس موعدها على استاد هيئة قناة السويس بدلاً من إقامتها على استاد الإسماعيلية.

إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في نفس موعدها على استاد الجيش ببرج العرب بدلاً من إقامتها على استاد السويس الجديد.

وكانت النسخة الجارية من الدوري 2025/26 قد انطلقت يوم 8 أغسطس الجاري إذ تم لعب 3 جولات.

