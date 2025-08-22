صن داونز يكسب قضية ضد بيتسو موسيماني بسبب العمولات.. ما علاقة الأهلي؟

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، فوز إدارة نادي ماميلودي صن داونز القضية القضائية التي تم رفعها ضد المدرب الأسبق للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ووكالة MT Sports.

وبحسب صحيفة "sunday world" فإن الحكم الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025 عن المحكمة العليا بجنوب جوتنج ضد كلاً من موسيماني ووكالة MT Sports ألزمهم بدفع مبلغ 7,912,905 راند كعمولات لوكلاء، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 7% ابتداءً من 10 مايو 2021 وحتى تاريخ السداد، وتحمّل مصاريف المحاكمة بما في ذلك تكاليف الطلبات الإجرائية.

وأشارت الصحيفة أن القضية تعود إلى عام 2020 عندما رحل موسيماني عن صن داونز لتولي المهمة الفنية لللأهلي المصري، بعد أربعة أشهر فقط من توقيع عقد جديد مع النادي مدته أربع سنوات.

وكانت القضية شهدت مواجهة قانونية استمرت 17 شهراً بين كبار المحامين، إذ طالب صن داونز بأن تقوم المديرة التنفيذية لـMT Sports، وهي زوجة موسيماني ووكيلته برد عمولات وكلاء تُقدَّر بنحو 8.6 مليون راند.

وخلال الجلسات ظهرت ادعاءات مثيرة من جانب دفاع المدرب الجنوب أفريقي، ومنها توقيع عقود في مواقف السيارات وإساءة معاملة موسيماني داخل النادي، بجانب تعرض زوجته للتمييز على أساس العرق والجنس، مؤكدة أن صن داونز لم يدفع لها عمولتها بعد التفاوض على أول عقدين لموسيماني عامي 2012 و2016.

في سياق متصل، أعلن فريق الدفاع الخاص بموسيماني بقيادة المحامي إريك مابوزا أن الحكم "خاطئ من الناحية القانونية"، مؤكداً أنه "سيقوم بالاستئناف على الحكم".