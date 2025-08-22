مباريات الأمس
هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح لايبزيج بسداسية

09:25 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بايرن ميونخ بسداسية نظيفة على نظيره لايبزيج خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وقص بايرن ميونخ شريط التسجيل بهدف سجله لاعبه مايكل أوليز بالدقيقة 27 ثم أضاف لويس دياز الهدف الثاني بالدقيقة 32 قبل أن يعود مايكل أوليز ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة 42.

وتوّهج هاري كين خلال الشوط الثاني إذ سجل ثلاثية بالدقائق 64،74 و77 لينتهي اللقاء بسداسية نظيفة.

وحصد بايرن ميونخ بفوزه النقاط الثلاثة الأولى بالمسابقة ليتصدر جدول الترتيب إذ لم تقام أي مباراة في الجولة الأولى اليوم سوى الافتتاح بينه ولايبزيج.

