كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، عن تطورات أزمة فرع القلعة البيضاء بمدينة السادس من أكتوبر بعد سحب وزارة الإسكان لقطعة الأرض التي يقام عليها.

وقال سليمان في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء الخميس:"موقف الزمالك جيد جداً ونحاول حاليًا تقريب وجهات النظر لنصل لحل وسنقاتل لاسترداد الأرض وجلستنا مع وزيري الشباب والرياض لعرض كافة الأوراق وننتظر ماذا سيحدث".

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بالإشارة إلى أن قرار سحب الأرض كان محبطًا جدًا لهم في مجلس الإدارة لذا ناشدوا رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدرت بياناً الثلاثاء الماضي كشفت خلاله السبب وراء سحب الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





