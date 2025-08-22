مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

"موقفنا جيد جدًا".. أحمد سليمان يكشف تطوات أزمة فرع الزمالك بـ 6 أكتوبر

08:53 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 7 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 7 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد سليمان، عن تطورات أزمة فرع القلعة البيضاء بمدينة السادس من أكتوبر بعد سحب وزارة الإسكان لقطعة الأرض التي يقام عليها.

وقال سليمان في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء الخميس:"موقف الزمالك جيد جداً ونحاول حاليًا تقريب وجهات النظر لنصل لحل وسنقاتل لاسترداد الأرض وجلستنا مع وزيري الشباب والرياض لعرض كافة الأوراق وننتظر ماذا سيحدث".

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بالإشارة إلى أن قرار سحب الأرض كان محبطًا جدًا لهم في مجلس الإدارة لذا ناشدوا رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدرت بياناً الثلاثاء الماضي كشفت خلاله السبب وراء سحب الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
محمد صلاح: "مكة أخذت الكأس أفضل لاعب.. وكيان بكت فأعطيتها الحذاء الذهبي"

بنود معقدة وأرقام فلكية.. لماذا أصبح الشرط الجزائي الأكثر تأثيراً في سوق الانتقالات؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سليمان أرض الزمالك فرع الزمالك 6 أكتوبر نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة