أول تعليق من أدم كايد بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

أعرب الفلسطيني أدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بعد فوز فريقه أمس على حساب مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال كايد في تصريحات، نقلها المركز الإعلامي للزمالك: "المباراة كانت صعبة وأمام منافس قوي، لكن التسجيل مبكرا عن طريق خوان ألفينا ساعدنا كثيرا في بداية اللقاء".

وأضاف: "قبل بداية الشوط الثاني المدير الفني طالب الجميع ببذل جهد أكبر، من أجل تحقيق الفوز وحسم النتيجة، أشعر بحالة كبيرة من السعادة بسبب الدعم الجماهيري الكبير لي ولكل لاعبي الفريق".

وتابع: "أتمنى أن أقدم كل ما لدي مع الفريق وأظهر بأفضل المستويات، من أجل المساهمة في إسعاد كل جماهير الزمالك في الفترة المقبلة وبدأت التكييف بشكل كبير على الأجواء داخل مصر".

واختتم كايد تصريحاته: "انضمام عدي الدباغ إلى الزمالك يمثل إضافة كبيرة للفريق".

وكان نادي الزمالك تمكن أمس الخميس، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

